В России выросло число водителей, оформивших ДТП по европротоколу

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Доля водителей, оформлявших ДТП с применением европротокола в РФ, по итогам января-сентября 2017 года увеличилась на 3 процентных пункта за год и составила 32%, следует из сообщения в совместном пресс-релизе Всероссийского союза страховщиков (ВСС), Российского союза автостраховщиков (РСА) и Национального союза страховщиков ответственности (НССО).

"Доля водителей, обратившихся с заявлением о выплате в рамках прямого возмещения убытков (ПВУ) при оформлении ДТП по европротоколу, в России по итогам января-сентября 2017 года составила 32%… за аналогичный период 2016 года была на уровне 29%", — говорится в сообщении.

Так, за эти девять месяцев европротокол оформили 389 тысяч автовладельцев. При этом сумма выплат по этой процедуре в рамках прямого возмещения убытков в январе-сентябре составила 8,6 миллиарда рублей, увеличившись на 28% в годовом выражении. Средняя выплата при оформлении европротокола составила 22,7 тысячи рублей против 22,5 тысячи рублей годом ранее.

"За несколько лет этот механизм стал достаточно популярным в нашей стране. Еще в 2013-2014 году его оформляли лишь 9-10%. Политика госорганов, активность РСА привели к тому, что автовладельцы стали охотнее и чаще прибегать к этой процедуре, которая на самом деле облегчает жизнь", — приводятся в сообщении слова главы союзов Игоря Юргенса.

"Отдельным стимулом стало внесение изменений в правила дорожного движения, которые предписывают освобождать проезжую часть и не создавать пробки. Плюс большая информационная кампания увеличила число людей, которые знают о такой процедуре и готовы ее использовать", — добавил Юргенс.