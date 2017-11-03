Путин обещал помочь с созданием базы по хайдайвингу в Крыму

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал поддержку проекту создания в Крыму учебной базы по прыжкам в воду с экстремально большой высоты, но сам от такого ныряния воздержится.

В ходе общения участники форума "Сообщество", авторы проекта "Круглогодичные спортивно-туристические мероприятия в республике Крым" рассказали президенту о соревнованиях по прыжкам в воду с большой высоты. Он сообщили российскому лидеру об идее создания первой в мире стационарной базы по этому виду спорта в Крыму и открытой спортивной школы по этой дисциплине. Подходящих мест для подобного проекта в мире немного, но в Крыму такое есть — скала Дива.

Собеседники российского лидера рассказали, как увидели на полуострове пожилую женщину с надписью "турист в Крыму уже инвестор". "Бабушку не заставляете прыгать?"- поинтересовался Путин.

"Конкретизируйте, в чем нужна помощь?"- спросил президент.

Идеологи проекта попросили у него административной поддержки, сообщив, что деньги на реализацию задуманного есть. Секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев рассказал со своей стороны, что проект — победитель конкурса ОП РФ, информация о нем передана в администрацию президента. "Мы доложили вчера Сергею Владиленовичу (первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко — ред.)", — сказал Фадеев.

"Поддержим",- сказал Путин.

На приглашение посетить республику для ознакомления с работой проекта Путин ответил, что прыгать не будет. "Я с трех (метров — ред.) могу прыгнуть",- сказал президент.

Такая высота найдется, пообещали участники встречи.

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