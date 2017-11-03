Путин 4 ноября наградит иностранных граждан орденами Дружбы

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в субботу, 4 ноября, примет участие в торжествах по случаю Дня народного единства и наградит орденами Дружбы иностранных граждан за особые заслуги в укреплении мира и взаимопонимания между народами, сообщает пресс-служба Кремля.

Сообщается, что праздничные мероприятия начнутся с возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому. Затем глава государства посетит выставку "Россия, устремленная в будущее" в Манеже, где выставлены проекты будущего, разработкой которых занимаются профильные министерства и ведомства, а также крупнейшие российские компании.

"Глава государства наградит орденами Дружбы иностранных граждан за особые заслуги в укреплении мира, дружбы и взаимопонимания между народами, сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом", — говорится в сообщении.

Также в ходе торжественного приема в Большом Кремлевском дворце Владимир Путин вручит премию Президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации. Премия учреждена Указом Президента РФ от 26.04.2016 года и присуждается за деятельность, направленную на сплочение многонационального народа России и гармонизацию межнациональных отношений, сообщает пресс-служба Кремля.