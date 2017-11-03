В Рособрнадзоре заявили, что Крым готов к введению ЕГЭ

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Школы республики Крым и города Севастополь готовы к введению обязательного ЕГЭ, заявил замминистра образования и науки – глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

В ведомстве напомнили, что в 2018 году переходный период завершается, и с 2019 года порядок проведения государственной итоговой аттестации и порядок приема в вузы выпускников школ Крыма и Севастополя будет осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации.

"Общеобразовательные организации готовы к данному переходу", — приводятся в сообщении слова Кравцова.

"Увеличение количества выпускников крымских школ, выбравших ЕГЭ, обусловлено ростом доверия к данной форме итоговой аттестации как наиболее объективной и позволяющей показать свои реальные знания", — отметил заместитель министра.