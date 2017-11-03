Путин: в России не все готовы к НКО, но настойчивость "ломает" преграды

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Не все чиновники готовы к работе с некоммерческими организациями, но настойчивость "ломает" бюрократические стены, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Сообщество".

"Да, конечно, не везде чиновники пока готовы к диалогу, к совместной работе, но именно ваша настойчивость и убедительность "ломает" эту бюрократическую закостенелость. Мы вместе все больше будем делать, уверяю вас. Будем стремиться к продуктивному взаимодействию в самых разных сферах, в том числе в таких сложных и чувствительных, о которых мне только что ваши коллеги рассказывали. Имею в виду работу и с людьми с ограниченными возможностями по здоровью, работу со школьниками, работу в медицине, работу по нашей истории, поисковую работу и так далее", — сказал Путин.

По его словам, это интересная работа, которая происходит и в регионах России, и за границей, где работают волонтеры.

"Это интересно и полезно, на таких примерах надо учиться работать вместе", — добавил глава государства.

Форумы "Сообщество" проводятся с 2015 года с целью выявления состояния развития некоммерческого сектора в регионах РФ, обсуждения существующих проблем и возможных путей их решения, а также поддержки наиболее эффективных практик гражданской активности. Форум в Москве — заключительный в серии подобных форумов, проведенных во всех федеральных округах России в 2017 году. В мероприятии традиционно принимают участие гражданские активисты, некоммерческие организации, социальные предприниматели, представители экспертного и бизнес-сообщества, СМИ, органов государственной власти, субъектов РФ и органов местного самоуправления.