МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Не все чиновники готовы к работе с некоммерческими организациями, но настойчивость "ломает" бюрократические стены, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Сообщество".
"Да, конечно, не везде чиновники пока готовы к диалогу, к совместной работе, но именно ваша настойчивость и убедительность "ломает" эту бюрократическую закостенелость. Мы вместе все больше будем делать, уверяю вас. Будем стремиться к продуктивному взаимодействию в самых разных сферах, в том числе в таких сложных и чувствительных, о которых мне только что ваши коллеги рассказывали. Имею в виду работу и с людьми с ограниченными возможностями по здоровью, работу со школьниками, работу в медицине, работу по нашей истории, поисковую работу и так далее", — сказал Путин.
По его словам, это интересная работа, которая происходит и в регионах России, и за границей, где работают волонтеры.
"Это интересно и полезно, на таких примерах надо учиться работать вместе", — добавил глава государства.