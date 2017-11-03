Путин рассказал о создании условий для некоммерческого сектора

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. В России продолжат создавать благоприятные условия для развития сектора некоммерческих организаций, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы, безусловно, продолжим создавать благоприятные условия для развития некоммерческого сектора", — сказал Путин на заседании форума активных граждан "Сообщество".

Он добавил, что объем программ президентских грантов для НКО за последние годы был значительно увеличен.

Глава государства, познакомившись с проектами общественников, отметил, что многие из них реализуются с большим масштабом, но при этом с маленькими затратами сил и средств.

"Ваши успехи доказывают, что у тех, кто действует, стремится объединить усилия для достижения общих целей, есть большие возможности и огромное пространство для самореализации. Такие проекты, безусловно, заслуживают признания и, конечно, поддержки", — заявил Путин.

Форумы "Сообщество" проводятся с 2015 года с целью выявления состояния развития некоммерческого сектора в регионах РФ, обсуждения существующих проблем и возможных путей их решения, а также поддержки наиболее эффективных практик гражданской активности.

Форум в Москве — заключительный в серии подобных форумов, проведенных во всех федеральных округах России в 2017 году. В мероприятии традиционно принимают участие гражданские активисты, некоммерческие организации, социальные предприниматели, представители экспертного и бизнес-сообщества, СМИ, органов государственной власти, субъектов РФ и органов местного самоуправления.