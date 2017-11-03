Путин рассказал о создании условий для некоммерческого сектора

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. В России продолжат создавать благоприятные условия для развития сектора некоммерческих организаций, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он добавил, что объем программ президентских грантов для НКО за последние годы был значительно увеличен.
Глава государства, познакомившись с проектами общественников, отметил, что многие из них реализуются с большим масштабом, но при этом с маленькими затратами сил и средств.
"Ваши успехи доказывают, что у тех, кто действует, стремится объединить усилия для достижения общих целей, есть большие возможности и огромное пространство для самореализации. Такие проекты, безусловно, заслуживают признания и, конечно, поддержки", — заявил Путин.
Форум в Москве — заключительный в серии подобных форумов, проведенных во всех федеральных округах России в 2017 году. В мероприятии традиционно принимают участие гражданские активисты, некоммерческие организации, социальные предприниматели, представители экспертного и бизнес-сообщества, СМИ, органов государственной власти, субъектов РФ и органов местного самоуправления.