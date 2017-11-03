В России должны быть тысячи социально ориентированных НКО, заявил Путин

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Социально ориентированные некоммерческие организации (НКО), готовые выступать надежным партнером государства в социальной сфере, в России должны исчисляться тысячами, сейчас их сотни, и это только начало, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "Сообщество".

"Хотел бы вновь сказать о тех важных инициативах, которые мы продвигали с вами вместе. Имею в виду установление для НКО статуса исполнителя общественно полезных услуг, а также расширение доступа НКО, которые работают в бюджетной сфере, к бюджетному финансированию. Мне тоже было приятно услышать, что, как правило, устанавливаются очень хорошие отношения с местными администрациями, региональными органами власти", — сказал глава государства.

Он считает, что сами НКО готовы к партнерству с государством в социальной сфере.

"В региональные реестры поставщиков социальных услуг сегодня внесено уже несколько сотен НКО, но, конечно, очевидно, что это только начало. Нужны тысячи таких организаций по стране, которые готовы брать на себя ответственность, выступать надежным партнером государства в социальной сфере. А все, кто здесь присутствуют, все, кто работают в этой области, доказали, что к этому готовы", — сказал Путин.