Шойгу пообещал сняться в одном из фильмов РГО о России

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу пообещал сняться в одном из серии фильмов о России, сообщила советник президента РГО по информационной политике Анастасия Чернобровина.

В пятницу прошла церемония награждения победителей всероссийского конкурса "Лучший гид России" на третьем фестивале РГО. Призы победителям вручили актер Сергей Безруков и Анастасия Чернобровина. Специальный приз президента РГО получил из рук Шойгу десятилетний Миша Зубцов из Ярославля, который представился как будущий член РГО.

Лучшей в номинации "Гид-профессионал. Музей" признана Ксения Васильева из Томска, в номинации "Гид-профессионал. Город" победила Нина Смелкова из Вологды, а лучшим гидом-проводником в горах стал Антон Шкурин из Москвы. В номинации "Гид-любитель" победил Сергей Рябухин из Волгограда, а лучшим гидом-любителем до 18 лет стал Даниил Жмаев из Кронштадта.

Как ранее сообщил президент РГО, все победители станут героями серии телевизионных фильмов о России. Вручая призы, члены жюри отметили, что работы любителей часто были ярче, чем видеоролики профессионалов.

"Жалко, что организаторы не могут принимать участие ни в фотоконкурсе, ни в конкурсе гидов. Но однажды, если у акции будет большое будущее, а Сергей Кужугетович (Шойгу) нам обещает, что у нас будет не пять, не 10, а 20 и 30 фильмов, то в одном из них он обязательно снимется", — сказала Чернобровина.