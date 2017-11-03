Трех пострадавших в ДТП под Балахтой детей отправят на лечение в Красноярск

КРАСНОЯРСК, 3 ноя — РИА Новости. Трех детей, пострадавших в ДТП с микроавтобусом на юге Красноярского края, переведут на лечение в Красноярск, один останется в больнице Ужура, сообщила РИА Новости официальный представитель краевого минздрава Ирина Сидорова.

По данным МВД, ДТП с частным микроавтобусом Toyota произошло на автодороге Ужур — Балахта в Ужурском районе Красноярского края. Источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что в результате ДТП пострадали пять детей. Один после осмотра был отпущен, четверо госпитализированы в больницу Ужура.

"После консультации со специалистами из Красноярска принято решение трех детей перевезти на лечение в краевой центр, один ребенок останется в больнице Ужура", — сказала Сидорова.

Как сообщил РИА Новости глава Тувы Шолбан Кара-оол, дети вместе с родителями ехали на каникулы в Новосибирск. "Как я выяснил, в ДТП под Балахтой попали наши земляки. Отец повез своих детей 2, 7 и 11 лет и племянников 7, 8, 9 лет в Новосибирск на экскурсию. Большое счастье, что обошлось без жертв, угрозы для жизни нет, но сейчас нужно позаботиться о здоровье 11-летнего ребенка", — рассказал глава республики.