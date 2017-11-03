Свыше 70 человек приняли участие в тюменском этапе "Абилимпикс–2017"

ТЮМЕНЬ, 3 ноя — РИА Новости. Более 70 участников собрал региональный отборочный этап национального чемпионата по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью "Абилимпикс-2017" в Тюмени, его победители отправятся на национальный чемпионат в Москву, который состоится 1-3 декабря, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

Региональный этап конкурса прошел по 14 номинациям на семи площадках. Конкурсантам помогали более 80 обученных волонтеров. По сравнению с прошлым годом, количество номинацией выросло вдвое. Среди новых направлений: "Психология", "Сборка-разборка электронного оборудования", "Информационная безопасность" и другие, сказал собеседник агентства.

В прошлом году тюменцы привезли с финала три первых места в номинациях: "Администрирование баз данных", "Социальная работа" и "Выпечка хлебобулочных изделий".

По данным пресс-службы губернатора, в Тюменской области проживают порядка 30 тысяч инвалидов трудоспособного возраста. За девять месяцев текущего года в органы службы занятости населения обратились за содействием в поиске подходящей работы 2,9 тысячи граждан, имеющих инвалидность. Доля трудоустроенных инвалидов составила 70,8%.

"Мы стараемся приложить максимум усилий для решения проблем во всех значимых для людей с ограниченными возможностями здоровья сферах. Безбарьерная среда — это не только создание инфраструктуры, в первую очередь, это неравнодушное, уважительное и внимательное отношение к нашим землякам с ограничениями по здоровью. Тем более, что они не раз давали нам повод восхищаться их силой духа, мужеством, милосердием и жизнелюбием", — сказал глава региона Владимир Якушев.

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