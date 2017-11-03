На Сахалине построят комплекс для проведения финала WorldSkills

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 ноя — РИА Новости. Комплекс общей площадью не менее 20 тысяч квадратных метров, в котором позже разместится индустриальный парк, построят на Сахалине для проведения финала национального чемпионата рабочих профессий WorldSkills, сообщает в пятницу пресс-служба губернатора Сахалинской области.

Финал VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) пройдет в Южно-Сахалинске с 12 по 18 августа 2018 года. Основной площадкой финала станет планировочный район Новоалександровск в Южно-Сахалинске.

"Здесь будет создана необходимая инфраструктура. Предусмотрено строительство комплекса ангарного типа общей площадью не менее 20 тысяч квадратных метров. Объект будет отвечать всем требованиям, которые предъявляются для проведения чемпионата", — приводит пресс-служба слова губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко.

В пресс-службе добавили, что после проведения чемпионата комплекс не будет пустовать — в нем разместится индустриальный парк, организованный совместно с нефтегазовой компанией Sakhalin Energy.

В список специальностей, по которым будут состязаться участники чемпионата, областные власти включают компетенции, важные для экономики островного региона. Это морские профессии – моторист, судовые машинист, электрик, рефмеханик.

"На Дальнем Востоке также ощущается нехватка авиаспециалистов. В связи с этим предлагается включить в список компетенций "обслуживание авиатехники" и "сервис на воздушном транспорте", а также презентовать "пилотирование". В качестве площадки для соревнований по "воздушным" компетенциям возможно использовать аэродром "Пушистый" в Корсаковском районе. Там будут установлены пилотажные тренажеры, стойки для обслуживания пассажиров, оборудование для прохождения предполетного досмотра и технического обслуживания самолетов", — сообщили в пресс-службе.

По окончании Национального чемпионата это оборудование планируется использовать для подготовки специалистов местных авиалиний.

Для доставки участников соревнований на остров решаются вопросы об организации дополнительных рейсов "Аэрофлота" из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Екатеринбурга.

WorldSkills International — международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Мировой чемпионат WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году.