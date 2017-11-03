На Сахалине построят комплекс для проведения финала WorldSkills

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 ноя — РИА Новости. Комплекс общей площадью не менее 20 тысяч квадратных метров, в котором позже разместится индустриальный парк, построят на Сахалине для проведения финала национального чемпионата рабочих профессий WorldSkills, сообщает в пятницу пресс-служба губернатора Сахалинской области.
"Здесь будет создана необходимая инфраструктура. Предусмотрено строительство комплекса ангарного типа общей площадью не менее 20 тысяч квадратных метров. Объект будет отвечать всем требованиям, которые предъявляются для проведения чемпионата", — приводит пресс-служба слова губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко.
В список специальностей, по которым будут состязаться участники чемпионата, областные власти включают компетенции, важные для экономики островного региона. Это морские профессии – моторист, судовые машинист, электрик, рефмеханик.
"На Дальнем Востоке также ощущается нехватка авиаспециалистов. В связи с этим предлагается включить в список компетенций "обслуживание авиатехники" и "сервис на воздушном транспорте", а также презентовать "пилотирование". В качестве площадки для соревнований по "воздушным" компетенциям возможно использовать аэродром "Пушистый" в Корсаковском районе. Там будут установлены пилотажные тренажеры, стойки для обслуживания пассажиров, оборудование для прохождения предполетного досмотра и технического обслуживания самолетов", — сообщили в пресс-службе.
Для доставки участников соревнований на остров решаются вопросы об организации дополнительных рейсов "Аэрофлота" из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Екатеринбурга.
WorldSkills International — международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Мировой чемпионат WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году.