Шойгу открыл Третий фестиваль Русского географического общества в Москве

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Третий фестиваль Русского географического общества открылся в московском Центральном доме художника, его участников поприветствовал глава общества, министр обороны Сергей Шойгу.

"Нам бы хотелось, чтобы те традиции, которые были заложены веками у народов России, сохранялись. И чтобы ни у кого не было желания войти туда в грязных башмаках, вытащить кого-то и насильно переместить куда-то. Это неправильный подход. Самый правильный подход — это беречь, сохранять и дорожить всем тем, что есть", — сказал Шойгу.

По его словам, фестиваль разместился на огромной площади более 6 тысяч квадратных метров, на него прислали свои делегации более 30 регионов страны, выставлены коллекции, архивы и редкие фотографии, запланировано более 300 мероприятий.

Он также подчеркнул, что бережное отношение к национальной самобытности, сохранение этнического колорита способствует консолидации общества и уверенному развитию России. При этом фестиваль направлен на то, чтобы напомнить об этом гражданам страны в преддверии Дня национального единства.

Как отметили в обществе, гости фестиваля увидят находки экспедиций общества, подлинники старинных книг и карт. Так, впервые в Москве будет представлена экспозиция из научного архива общества — идолы, обнаруженные русским путешественником Петром Козловым в легендарном городе Хара-Хото.

"До 12 ноября гости праздника смогут познакомиться с обычаями своих ближних и дальних соседей: заглянуть в традиционные жилища народов России, узнать секреты мастеров древних промыслов, послушать многовековые предания, примерить яркие национальные костюмы", — добавили в обществе.

Кроме того, посетители фестиваля увидят фотографии России, находки из этнографических экспедиций, старинные книги, рукописи и карты. Все желающие смогут прогуляться по ярмарке, пообщаться со знаменитыми исследователями и фотографами, принять участие в премьерных кинопоказах, мастер-классах и конкурсах.

Русское географическое общество было учреждено в 1845 году указом императора Николая I. В настоящее время всероссийская общественная организация "Русское географическое общество" насчитывает 85 региональных отделений по всей России, крупнейшие из них — приморское и московское. В 2009 году президентом общества был избран Шойгу. В 2010 году был создан попечительский совет РГО, который возглавил президент РФ Владимир Путин.