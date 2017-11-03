Минздрав доработает антитабачную концепцию

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Министерство здравоохранения РФ доработает проект антитабачной концепции, возвращенный правительством, и внесет его на рассмотрение повторно, заявил РИА Новости директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Олег Салагай.

В середине октября министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что в правительство РФ на рассмотрение внесена новая антитабачная концепция на 2018-2022 годы и дальнейшую перспективу. Концепция содержит ряд предложений в разных сферах регулирования, реализация которых должна привести к снижению распространенности потребления табака в России. Как сообщили некоторые СМИ со ссылкой на источники в четверг, правительство вернуло проект на доработку.

"Это совершенно обычный рабочий момент, когда документы дорабатываются, когда по ним высказываются какие-то замечания, предложения, затем происходит новый круг согласования, и после этого документы вновь вносятся. Аппаратом правительства высказаны довольно конкретные замечания, мы эти замечания внимательно прорабатываем вместе с экспертами, и в контексте высказанных предложений соответствующие корректировки внесем в документ, после чего он будет перевнесен в правительство в установленном порядке", — сказал Салагай.

По его словам, замечания правительства, касающиеся критериев оценки эффективности инициативы, легко устранимы.

"Речь же не идет о том, что отсутствуют критерии в принципе, речь идет о том, что они не отражены в том проекте в той мере, в которой, наверное, это ожидалось. Поэтому мы должным образом это уточним. Оценка эффективности проводится регулярно", — добавил Салагай.

Озвучивать конкретные сроки доработки он не стал, сославшись на то, что говорить об этом пока преждевременно. "Здесь речь не о темпе, а о качестве документа", — отметил представитель Минздрава.

Он пояснил, что регламент на этом этапе работы над документом не предполагает поступления новых предложений от ведомств. Салагай также сказал, что министерство не имеет права напрямую взаимодействовать с табачными компаниями, однако Минздрав "в многостороннем формате" участвует в совещаниях, где также присутствуют представители отрасли. Собеседник агентства подчеркнул, что при этом нужно понимать, что "интересы общественного здоровья и интересы табачной промышленности коренным образом отличаются".