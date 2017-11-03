Штаб Собчак поддержал идею регистрации брэнда "Собчакпротиввсех"

Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться на пост президента России, на пресс-конференции в Москве. 24 октября 2017

Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться на пост президента России, на пресс-конференции в Москве. 24 октября 2017

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В штабе телеведущей Ксении Собчак, заявившей о планах баллотироваться на выборах президента России в 2018 году, считают хорошей идею регистрации бренда #Собчакпротиввсех#, но кто этим занимается, не знают, сообщила РИА Новости официальный представитель Собчак Ксения Чудинова в пятницу.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Роспатент поступила заявка на регистрацию бренда "#Собчакпротиввсех", товарные знаки регистрируются по классам международной классификации товаров и услуг, позволяющими выпускать и продавать под этими брендами канцтовары, одежду, обувь и головные уборы, продукты и напитки, а также заниматься рекламой.

"Вообще, совершенно не в курсе. Вчера позвонили, сказали, что мы обнаружили, что у вас зарегистрирован товарный знак. Во-первых, он еще не зарегистрирован, там была подана заявка, он регистрируется довольно долго. Поэтому, сказать, кто это зарегистрировал — у нас нет никаких соображений, кто это может быть. Пока своих соображений на тему регистрации товарного знака у нас нет. Идея хорошая, конечно", — сказала Чудинова РИА Новости в пятницу.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года. Собчак позиционирует себя как кандидата "против всех".