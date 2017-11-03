России нужна федеральная программа по профилактике ВИЧ, считает эксперт

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Тема профилактики распространения ВИЧ-инфекции в России не имеет комплексного подхода, необходимо разработать соответствующую федеральную программу, утвержденную Минздравом и Минобрнауки, считает акушер-гинеколог, международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья в РФ Борис Лордкипанидзе."Коммерсант" сообщала, что в Минобрнауки разразился скандал из-за онлайн-урока по профилактике ВИЧ-инфекции для старшеклассников и студентов. Исполнители интернет-проекта отказались выполнить требования ведомства заранее согласовать ответы на вопросы пользователей, а также рекомендации "говорить о нравственности, дабы уйти от скользких тем" и избегать таких слов, как "презерватив". Онлайн-урок должен пройти 1 декабря.
"Проблема состоит в том, что мы все время пытаемся какими-то урывками донести информацию ко Дню борьбы со СПИДом, Дню семьи, и в общем, у нас нет комплексного подхода, который, собственно, и требует эта тема. Я всегда был сторонником того, что должны собраться специалисты психологи, педагоги, врачи, должны концептуально подойти к этому вопросу и создать программу. И эта программа должны быть утверждена как со стороны Минздрава, так и со стороны Минобра", — сказал Лордкипанидзе.
Он также напомнил, что в 90-х годах уже существовала подобная программа, но она не прижилась в России, так как в ней было много противоречий, и она не увязывалась с российским менталитетом. По его словам, западная программа действительно не подходит к реализации в РФ, поэтому необходимо создать свою.
"Если говорить о конкретной ситуации, о том конфликте, который разразился, то могу сказать только одно, безусловно, когда заключается договор, наниматель вправе требовать от исполнителя согласования по всем пунктам, в частности, в том числе, и заранее предоставить все материалы, которые они потом в онлайн-трансляции собираются преподнести. Это с одной точки зрения, а со второй – могу сказать чисто по-человечески, что очень сложно обсуждать тему ВИЧ-инфекции, не касаясь такого слова как "презерватив", — подытожил Лордкипанидзе.