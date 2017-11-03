В Подмосковье и на Кубани частично лишили госаккредитации два вуза

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Рособрнадзор за прошедшую неделю частично лишил государственной аккредитации Социально-правовой институт экономической безопасности и Кубанский социально-экономический институт, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По результатам проведенных проверок, Рособрнадзор лишил Социально-правовой институт экономической безопасности госаккредитации по направлениям подготовки бакалавриата "Экономика и управление" и "Юриспруденция". Кубанский социально-экономический институт лишился аккредитации по направлениям бакалавриата "Экономика и управление", "Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело", "Сервис и туризм", а также специалитета "Техносферная безопасность и природообустройство".

Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.

При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).

Приостановка действия государственной аккредитации распространяется на все структурные подразделения и филиалы учебного заведения. Прием в образовательную организацию запрещается в случае неисполнения предписаний Рособрнадзора.