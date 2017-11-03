Решение о возвращении Фельгенгауэр в эфир примут врачи, заявил Венедиктов

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Врачи решат, когда журналистка "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр, получившая ножевое ранение в область шеи, вернётся в эфир, сейчас она может говорить лишь несколько раз в день и шепотом, сообщил РИА Новости главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

Ранее гражданин России и Израиля Борис Гриц ворвался в редакцию радиостанции "Эхо Москвы" и ударил Фельгенгауэр ножом в горло, после чего был задержан. Журналистка была доставлена в больницу и прооперирована. В суде Гриц частично признал свою вину, заявив, что не собирался убивать ведущую.

В пятницу стало известно, что Фельгенгауэр выписали из больницы.

"Решение о ее выходе в эфир будут принимать врачи, а не она или ее главный редактор", — сказал Венедиктов.

Он отметил, что "говорить она пока может лишь шепотом, да и то всего несколько минут подряд". По словам Венедиктова, эфиры Фельгенгауэр "пока (временно) замещают другие журналисты "Эха".

Он добавил, что Фельгенгауэр уже вернулась к "заэфирной" работе в качестве заместителя главного редактора, составляющего "расписание журналистов" на удалённой основе.

Кроме того, главред "Эха Москвы" рассказал, что радиоведущая Ксения Ларина, которую ранее решили "эвакуировать из страны", "будет сегодня удаленно вести вечером свою программу "2017".