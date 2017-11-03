Медведев назвал русский мир целой вселенной, объединяющей миллионы людей

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поприветствовал участников и гостей XI Ассамблеи Русского мира, назвав его целой вселенной, объединяющей миллионы тех, кто любит Россию, сохраняет традиции и обычаи.

Он отметил, что участники Ассамблеи в 2017 году встречаются в Нижнем Новгороде, городе, который сыграл особую роль в российской истории. Премьер-министр подчеркнул, что именно под стенами Нижегородского кремля было собрано народное ополчение для освобождения Москвы, и это событие стало решающим для судьбы российской государственности.

"Русский мир – это целая вселенная, которая объединяет миллионы людей на всех континентах, тех, кто любит нашу страну, сохраняет традиции и обычаи, интересуется всем, что происходит в России. Все вы думаете на русском, стремитесь передать свою любовь к России детям и внукам. Ведь наш язык – это пространство смыслов, культуры, истории и литературы", — говорится в тексте телеграммы.

Обращаясь к участникам Ассамблеи, Медведев отметил, что на них лежит большая ответственность, поскольку они представляют "огромный русский мир, который является важной и неотъемлемой частью мирового развития".

"А это – большая сила. Именно по вам многие судят о России, начинают понимать её без посредников. Уверен, что вы и дальше будете достойны нашей общей Родины. Ведь при слове "русский" возникает образ великой страны, великой истории, великой культуры", — подчеркивается в телеграмме.

Российский премьер подчеркнул, что одним из важных направлений госполитики РФ является постоянная работа с соотечественниками, развитие российского этнокультурного пространства.

"Мы и дальше будем помогать "Русскому миру" в реализации проектов по популяризации русского языка и культуры, расширении гуманитарного сотрудничества, проведении фестивалей культуры и науки. В последние годы при содействии фонда "Русский мир", которому в этом году исполнилось 10 лет, уже открылись сотни Русских центров. Мы и дальше будем делать всё, чтобы вы никогда не теряли связи с Родиной", — отметил он.

Медведев выразил надежду на то, что XI Ассамблея станет ярким запоминающимся событием, поможет обменяться новыми идеями и наметить планы на будущее.