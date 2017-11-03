В Госдуму внесут законопроект о защите персональных данных детей

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин ("Единая Россия") сообщил, что в пятницу внесет в нижнюю палату законопроект, который устанавливает, что обработка персональных данных детей может проводиться только при согласии их законных представителей (родителей).

Исключение будут составлять несовершеннолетние, которые ведут трудовую деятельность: они смогут сами давать согласие на обработку своих персональных данных, следует из законопроекта.

Как отмечается в пояснительной записке, проект закона направлен на защиту персональных данных лиц, не достигших возраста 16 лет, а также устранение правовых пробелов в законодательстве РФ посредством уточнения отдельных положений закона "О персональных данных". Действующей редакцией этого закона не определен какой-либо порядок сбора, обработки и хранения личной информации несовершеннолетних.

"Существует законодательный пробел: закон "О персональных данных" был принят в 2006 году. Но про несовершеннолетних как-то забыли. То есть любая обработка на сегодняшний момент персональных данных несовершеннолетних незаконна. Хотя фактически они у нас обрабатываются, но это происходит вне правового поля, то есть условно в детских садах, школах, в отделах образования", — сказал РИА Новости Горелкин.

Он также отметил, что мобильные операторы не могут обрабатывать данные несовершеннолетних. "Поэтому у нас родители регистрируют сим-карты на себя, а фактическим пользователем является несовершеннолетний", — подчеркнул парламентарий. Горелкин пояснил, что если законопроект будет принят, то сим-карты могут быть зарегистрированы на ребенка в случае получения согласия на обработку персональных данных от его родителей.

"Мобильный оператор будет видеть, что владелец сим-карты конкретный ребенок, и он (оператор) может ставить какие-то блоки – "родительский контроль", блоки на сайты, которым детям нельзя смотреть до 18 лет", — добавил Горелкин.

Вместе с тем депутат указывает на то, что в соответствии с Трудовым кодексом РФ несовершеннолетние в возрасте от 14 лет при определенных условиях могут осуществлять трудовую деятельность, в связи с чем также могут являться субъектами персональных данных. "По предварительной оценке экспертов, число несовершеннолетних, трудящихся в Российской Федерации, может доходить до одного миллиона", — пишет парламентарий в пояснительной записке.

По мнению депутата, целесообразно предоставить несовершеннолетним трудящимся право самостоятельно давать согласие на обработку их персональных данных работодателю, если это необходимо в связи с осуществлением трудовой деятельности.

"Таким образом, в случае принятия законопроекта будет установлен полный запрет на обработку персональных данных несовершеннолетних субъектов без согласия их законных представителей (за исключением обработки персональных данных в связи с трудовой деятельностью несовершеннолетних)", — говорится в пояснительной записке.

Депутат сообщил, что его законопроект был поддержан во фракции "Единая Россия" и Минкомсвязи.