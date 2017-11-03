Во многих салонах "Евросети" в Москве iPhone X раскупили уже к 10 утра

Продавцы за прилавком во время старта продаж нового смартфона iPhone X в магазине Связной на Тверской улице в Москве.

Продавцы за прилавком во время старта продаж нового смартфона iPhone X в магазине Связной на Тверской улице в Москве.

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Смартфоны iPhone X, продажа которых стартовала в пятницу, были полностью раскуплены уже к 10.00 мск во многих салонах "Евросети" в Москве, сообщила РИА Новости директор по PR компании Александра Перцева.

"У нас во многих магазинах "Евросети" в Москве iPhone X в свободной продаже уже закончились по состоянию на 10.00 утра. Большинство смартфонов по предзаказам тоже уже раскуплено", — сказала она.

"Мы отмечаем высокий спрос на новый флагман от Apple. Уже сейчас мы начали принимать предзаказы на следующую партию iPhone X", — добавила Перцева.

В магазине "М.Видео" в торговом центре "Метрополис" iPhone X раскупили в течение первого часа после старта продаж, работало шесть касс. К открытию этого магазина "М.Видео" пришло порядка 500 человек, сообщили в компании. Самый популярный смартфон — оттенка космический серый с памятью 256 ГБ. Компания ожидает следующую поставку в течение одной-двух недель.

Apple 12 сентября представила новое поколение своих смартфонов, в частности, iPhone Х. Устройство с панелями из стекла и безрамочным дисплеем представлено в двух цветах — серебристый и "серый космос", оснащено процессором A11 Bionic и поддерживает технологии дополненной реальности. В РФ минимальная стоимость iPhone Х составляет почти 80 тысяч рублей.