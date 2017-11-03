Подразделения МЧС готовы обеспечить безопасность в праздничные дни

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Подразделения МЧС России переведены в режим повышенной готовности для обеспечения безопасности во время празднования Дня народного единства, сообщили в пресс-службе МЧС.

"В целях обеспечения безопасности населения в выходные и нерабочие праздничные дни с 4 по 6 ноября органы управления, силы и средства МЧС России с 09:00 мск 3 ноября приведены в режим повышенной готовности", — сказали в министерстве.

Для оперативного реагирования на возможные ЧС и происшествия личный состав и техника, привлекаемые к обеспечению безопасности населения и устойчивости систем жизнеобеспечения, переведены на усиленный режим дежурства.

В обеспечении безопасности во всех регионах страны будет задействовано более 43,5 тысячи сотрудников МЧС.

В МЧС отметили, что дополнительные патрульные группы государственной инспекции по маломерным судам будут выставлены на водоёмах, на контроль взяты все места традиционного отдыха людей и автотрассы.