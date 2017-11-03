Движения транспорта в районе "Лужников" ограничат 11 ноября

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Из-за мероприятия в Москве в районе стадиона "Лужники" с 00:00 11 ноября до 00:00 12 ноября произойдут изменения в дорожном движении, сообщается на официальном сайте столичной мэрии.



11 ноября на Большой спортивной арене "Лужников" пройдет тестовый матч в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу.



Центр организации дорожного движения (ЦОДД) просит владельцев автомобилей с пониманием отнестись к временным изменениям и руководствоваться дорожными знаками. ЦОДД напоминает и о возможных автодорожных затруднениях из-за проведения матча и просит пользоваться общественным транспортом для поездок к "Лужникам".