В "Зарядье" в День народного единства покажут историческую реконструкцию

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Московский парк "Зарядье" ко Дню народного единства подготовил для посетителей историческую реконструкцию, гости смогут опробовать копию первого печатного станка и увидеть стрельцов XVII века, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

"В День народного единства, 4 ноября, посетители "Зарядья" перенесутся в атмосферу XVII века. На территории парка можно будет повстречать московских стрельцов, одетых в кафтаны, сапоги и шапки с меховыми околышами, как это было принято четыре столетия назад. Представители стрелецкого войска будут патрулировать "Зарядье" и помогут гостям не заблудиться", — говорится в сообщении.

Как отмечается, со стрельцами можно будет сделать селфи на фоне парка, а в павильоне "Медиацентр" фотосессию предложат устроить на царском троне, здесь же гости сфотографируются с актерами в костюмах эпохи Бориса Годунова.

Кроме того, в павильоне "Заповедное посольство" посетителям продемонстрируют книгопечатный станок, расскажут об издании первых книг на Руси и технологии их производства.

"Главные события тех дней будут представлены в подземном музее "Зарядье". Там будет работать программа "Китайгородская крепость — памятник фортификационного искусства XVI века", которая рассказывает об устройстве и функциях Китайгородской стены, этапах ее строительства. Особое внимание будет уделено штурму стены, который совершили участники народного ополчения Минина и Пожарского", — рассказали порталу в пресс-службе парка "Зарядье".

Праздничные мероприятия в "Зарядье" пройдут с 12.00 до 17.00. Сообщается, что павильоны 4, 5 и 6 ноября будут работать с 10.00 до 20.00.