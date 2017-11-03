В парке "Кузьминки-Люблино" пройдет фотоохота на ежей, хорьков и куропаток

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Посетители природно-исторического парка "Кузьминки-Люблино" с 4 ноября по 1 декабря включительно смогут принять участие в фотоохоте на редких для мегаполиса животных и птиц, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Как поясняется, в парке стартует пилотный проект Мосприроды по розыску и сохранению исчезающих в мегаполисе видов животных, в 2018 году акцию проведут и на других природных территориях. В парке "Кузьминки-Люблино" нужно будет обнаружить и запечатлеть его обитателей, занесенных в Красную книгу Москвы.

"Среди них еж обыкновенный, хорек черный, куропатка серая, ястреб-тетеревятник, зеленый дятел и камышница (болотная курица). Снимок можно сделать на фотокамеру или мобильный телефон и отправить на электронный адрес: schuchkinadg@eco.mos.ru. В письме необходимо указать точные координаты места съемки", — говорится в сообщении.

Как рассказали порталу в Мосприроде, фотографии, сделанные горожанами, помогут установить, какие животные и птицы водятся на территории парка. В ведомстве пояснили, что по итогам акции всех редких жителей природной зоны возьмут под наблюдение специалисты-биологи, а в местах их обитания установят кормушки и высадят специальные защитные кустарники.