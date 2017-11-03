МАДРИД, 3 ноя — РИА Новости, Сергей Сарымов. Выставка работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина открылась в Мадриде. Мероприятие, организованное международной медиагруппой "Россия Сегодня", прошло на территории Российского центра науки и культуры в испанской столице.

Центральной частью экспозиции стали работы сразу трех испанских лауреатов — Алехандро Мартинеса Велеса, Виктора Бланко и Мигеля Кандела. Обладатель гран-при Международного конкурса Велес заявил РИА Новости, что для него "большая честь участвовать, а тем более и победить в данном мероприятии".

"Мне было важно показать проблему беженцев, которая происходит совсем недалеко, в Европе, и с помощью фотографий я попытался передать эту тяжелую ситуацию", — сказал Велес.

Обладатель "Бронзы" в номинации "Моя планета. Одиночная фотография" Виктор Бланко, в свою очередь, отметил, что "для него очень интересным было участие и соревнование в данном конкурсе". "Это большой опыт и невероятная честь для меня, профессия фотографа связана со многими сложностями и трудностями, но одновременно это и удовольствие, и понимание важности данной профессии", — сказал Бланко РИА Новости.

Выставка победителей конкурса имени Стенина — часть международного выставочного турне, старт которому был дан в начале сентября в Москве. Международный конкурс фотожурналистики ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами. Организатором конкурса является МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Международными партнерами номинаций конкурса в 2017 году стали: телеканал Al Mayadeen TV, Shanghai United Media Group (SUMG) и МККК.

Генеральными информационными партнерами конкурса стали: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", информационно-новостной портал KP.ru, информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo. Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), информационное агентство Xinhua, новостное агентство ANDES. В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия Фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ru, онлайн журнал Bleek Magazine, Союз журналистов Москвы, Союз фотохудожников России, Школа визуальных искусств, информационный портал YOung JOurnalists и Фестивали PhotoVisa, Fotoistanbul, Kolga Tbilisi Photo и "Фотопарад в Угличе".

Стенин, которому было 33 года, погиб 6 августа 2014 года в районе города Снежное в Донбассе, попав под обстрел украинских силовиков. Вместе с ним погибли журналисты сайта icorpus.ru Андрей Вячало и Сергей Коренченков, а также около двух десятков мирных жителей и ополченцев. Стенин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Его посмертно наградили орденом Мужества. МИА "Россия сегодня" в память о Стенине ежегодно проводит конкурс молодых фотографов.