Международный форум "Оренбуржье – сердце Евразии" стартовал в Оренбурге

ОРЕНБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Три с половиной тысячи участников из регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья обсудят вопросы развития евразийского сотрудничества на форуме "Оренбуржье — сердце Евразии", который открылся в четверг в Оренбурге.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области, форум проводится при поддержке Евразийской экономической комиссии и правительства региона.

"Нынешний форум проходит в Год экологии в России, и многие выставочные и дискуссионные мероприятия форума посвящены темам экологии, энергосбережения и "зеленой экономики". Взаимоотношения человека и природы, развитой экономики и окружающей среды — это глобальные вопросы, которые мы должны решать сообща", — сказал на церемонии открытия губернатор Оренбургской области Юрий Берг.

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян отметил, что одной из ключевых тем форума станет региональное развитие, межрегиональное и приграничное сотрудничество.

"Приграничные регионы демонстрируют более высокую привлекательность для иностранных инвесторов. В октябре 2015 года президенты пяти стран утвердили основные направления экономического развития Союза до 2030 года. Мы надеемся, что Оренбургская область со своими евразийскими партнерами станет драйвером реализации совместных проектов и продвижения по всем стратегическим задачам интеграции. Мы слышим запросы со стороны участников интеграционного взаимодействия, видим, что подписываются реальные документы. Конечно, такие площадки помогают нашей комиссии ощущать интеграционные процессы и понимать, в каких направлениях нам надо двигаться", — сказал Саркисян.

Оренбуржье принимает форум в седьмой раз. В этом году в нем принимают участие делегации из Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Китайской Народной Республики, а также представители 17 субъектов Российской Федерации.

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