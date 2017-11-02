Участие Собчак в выборах придаст привлечет молодежь, считает Канделаки

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Участие телеведущей Ксении Собчак в президентских выборах в марте 2018 года привлечет на выборы самых молодых избирателей, которые, возможно, и не заинтересовались бы этим событием без нее, считает генеральный продюсер спортивного телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки.

"Очень положительно, потому что эти выборы — это выборы, в которые будут включены милленниалы: людям, которым в январе-феврале исполнится 18, впервые будет дана возможность голосовать. У них этой возможности не было, и, возможно, они и не заинтересовались бы выборами, если бы не появились такие кандидаты. Поэтому появление Ксении в качестве кандидата — это здорово, это дает разнообразие, драйв и возможность тем, кто, возможно, никогда бы о выборах и не задумался, задуматься о выборах. Я говорю именно о поколении миллениалов", — сказала Канделаки в эфире телеканала "Дождь", отвечая на вопрос, как она относится к выдвижению Собчак.

На уточняющий вопрос ведущего, "драйв" это или "хайп", Канделаки ответила: "Можно по-разному говорить — драйв, хайп. Одно не исключает другого. Самое главное — чтобы все прочитали программу, которая, я уверена, впоследствии появится".

Она призвала молодежь серьезно отнестись к выборам, "не поддаваться на шутливый тон Telegram-каналов и многих СМИ" и самостоятельно изучить программы кандидатов. Канделаки также отметила, что решит, за кого голосовать на выборах президента, после того, как ознакомится с программой каждого кандидата.

На вопрос, почему она сама не выдвинула свою кандидатуру, Канделаки ответила, что "надо заниматься тем, чем ты умеешь заниматься профессионально", а она никогда не занималась политикой. "То, что появилось желание у многих людей, которые никогда не выдвигались в президенты, выдвинуться в президенты — я уверена, что это здорово. Но у меня такого желания не было", — добавила Канделаки.

Собчак ранее заявила о своем намерении принять участие в выборах президента РФ в 2018 году, она позиционирует себя как кандидата "против всех".