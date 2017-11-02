Владимир Киселев: УК следует штрафовать за незаконные начисления по ЖКУ

ВЛАДИМИР, 2 ноя — РИА Новости. Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации следует штрафовать в пользу жителей за незаконное начисление оплаты коммунальных услуг, считает председатель Законодательного Собрания Владимирской области Владимир Киселёв.

Как сообщает пресс-служба Владмирского Заксобрания, с таким предложением Киселев выступил на прошедшем в Ставрополе заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании, посвященном реализации государственной политики в сфере ЖКХ.

"В настоящее время случаи завышенного начисления платежей очень распространены. Компании за такие "обсчеты" ответственности не несут — просто возвращают незаконно взятые с жильцов деньги, когда те выдвигают претензии. Если за подобные "ошибки" будет грозить штраф, например, в размере половины той суммы, которая была выставлена неправомочно, то к расчетам сразу станут относиться более внимательно", — привели в пресс-службе слова Киселева.

Председатель Заксобрания Владимирской области также предложил в ходе заседания существенно поднять штрафы за некачественные коммунальные услуги.

"Учитывая обороты средств компаний, нынешний размер санкций — от 5 до 10 тысяч рублей на юридическое лицо, и от 500 до 1000 рублей на физическое, можно считать символическим. Штраф нужно увеличить минимум на порядок, только тогда можно говорить о сколь-нибудь ощутимом его эффекте", — цитируют в пресс-службе мнение Киселева.