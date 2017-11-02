Владимир Киселев: УК следует штрафовать за незаконные начисления по ЖКУ

ВЛАДИМИР, 2 ноя — РИА Новости. Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации следует штрафовать в пользу жителей за незаконное начисление оплаты коммунальных услуг, считает председатель Законодательного Собрания Владимирской области Владимир Киселёв.
"В настоящее время случаи завышенного начисления платежей очень распространены. Компании за такие "обсчеты" ответственности не несут — просто возвращают незаконно взятые с жильцов деньги, когда те выдвигают претензии. Если за подобные "ошибки" будет грозить штраф, например, в размере половины той суммы, которая была выставлена неправомочно, то к расчетам сразу станут относиться более внимательно", — привели в пресс-службе слова Киселева.
Председатель Заксобрания Владимирской области также предложил в ходе заседания существенно поднять штрафы за некачественные коммунальные услуги.
"Учитывая обороты средств компаний, нынешний размер санкций — от 5 до 10 тысяч рублей на юридическое лицо, и от 500 до 1000 рублей на физическое, можно считать символическим. Штраф нужно увеличить минимум на порядок, только тогда можно говорить о сколь-нибудь ощутимом его эффекте", — цитируют в пресс-службе мнение Киселева.