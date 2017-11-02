РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

В Астрахани отменили троллейбусы: прокуратура начала проверку

19:2202.11.2017
0350
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкТроллейбус. Архивное фотоТроллейбус. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноя — РИА Новости, Иван Капустин. Власти Астрахани прекратили выпуск троллейбусов на линию общественного транспорта из-за долгов предприятия за электроэнергию и изношенности контактных сетей, сообщил РИА Новости представитель городской администрации.

Проект российского инженера-изобретателя Дахира Семенова
© Представлено Дахиром Семеновым
Транспорт будущего: россиянин придумал, как избавить мир от пробок
"В связи с образовавшейся задолженностью по оплате за поставленную электроэнергию ПАО "Астраханская энергосбытовая компания" полностью ограничила потребление электрической энергии МУ "Автобусно-троллейбусное предприятие". Вместе с тем, контактная сеть и тяговые подстанции находятся в крайне изношенном состоянии, что не позволяет безопасно эксплуатировать электрохозяйство предприятия в дальнейшем. В связи с этим выпуск троллейбусов на линию прекращен", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящий момент администрация полностью выполнила обязательства по перечислению денег в рамках субсидирования выполненной транспортной работы — в частности, речь идет о выплатах зарплат работникам.

По словам представителя администрации, работники предприятия уведомлены о предстоящем сокращении (более 40 человек являются пенсионерами).

Ток пропал на две недели раньше

Прокуратура области, в свою очередь, начала проверку по данному факту.

"Прокуратура Астраханской области организовала проверку по данному факту. В первую очередь будет обращено внимание на исполнение требований трудового законодательства в части доводов о предстоящем сокращении, урезанных зарплатах и всего остального", — пояснила агентству представитель прокуратуры Юлия Свитина, добавив, что также будет проверяться сам факт прекращения движения троллейбусов по улицам города.

Владимир Путин во время осмотра выставки Городской транспорт – перспективы будущего. 22 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Путин предложил использовать современные технологии на транспорте
По информации МУ "Автобусно-троллейбусное предприятие" (МУ АТП) движение троллейбусов в Астрахани должно было продолжаться до 13 ноября, но ток на линии перестал подаваться 31 октября.

"С 26 сентября в МУ АТП сменился директор. Вместо Вячеслава Бузько директором стал Асылбек Джангиров. Бузько за время своей работы на посту директора выплатил долги предприятия, накопленные предыдущими директорами, в размере 30 миллионов рублей, и уволился из-за расхождения мнений с муниципальными властями насчёт будущего троллейбуса", — говорится в сообщении предприятия.

В администрации не уточнили, навсегда ли пропали троллейбусы с улиц города, или выпуск прекращен лишь на время. По словам представителя мэрии, МУ АТП планирует приобрести 20 автобусов средней вместимости на газомоторном топливе для организации пассажирских перевозок, в том числе с перекрытием троллейбусных маршрутов. В администрации обещали предложить вакантные места в муниципальных предприятиях и учреждениях специалистам МУ АТП.

Капитальный износ

Владимир Путин во время осмотра выставки Городской транспорт – перспективы будущего. 22 сентября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Общественный транспорт должен быть комфортным и безопасным, заявил Путин
В конце сентября в правительстве области сообщали, что на линии осуществляют перевозку пассажиров семь троллейбусов (в июле сообщалось о 12).

По данным правительства, состояние контактной сети (более 52 километров) "оставляет желать лучшего", необходимы замена 27,8 км троса несущей подвески, опор контактной сети, капитальный ремонт 12 трансформаторов.

Ежегодно содержание парка троллейбусов обходится астраханскому бюджету в 50 миллионов рублей, сообщали в правительстве.

В качестве решения проблемы предлагалось приобретение "современных, экологически чистых транспортных средств" — электробусов. Первый электробус появится на улицах Астрахани уже в ноябре.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена