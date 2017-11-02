В Астрахани отменили троллейбусы: прокуратура начала проверку

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноя — РИА Новости, Иван Капустин. Власти Астрахани прекратили выпуск троллейбусов на линию общественного транспорта из-за долгов предприятия за электроэнергию и изношенности контактных сетей, сообщил РИА Новости представитель городской администрации.

"В связи с образовавшейся задолженностью по оплате за поставленную электроэнергию ПАО "Астраханская энергосбытовая компания" полностью ограничила потребление электрической энергии МУ "Автобусно-троллейбусное предприятие". Вместе с тем, контактная сеть и тяговые подстанции находятся в крайне изношенном состоянии, что не позволяет безопасно эксплуатировать электрохозяйство предприятия в дальнейшем. В связи с этим выпуск троллейбусов на линию прекращен", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящий момент администрация полностью выполнила обязательства по перечислению денег в рамках субсидирования выполненной транспортной работы — в частности, речь идет о выплатах зарплат работникам.

По словам представителя администрации, работники предприятия уведомлены о предстоящем сокращении (более 40 человек являются пенсионерами).

Ток пропал на две недели раньше

Прокуратура области, в свою очередь, начала проверку по данному факту.

"Прокуратура Астраханской области организовала проверку по данному факту. В первую очередь будет обращено внимание на исполнение требований трудового законодательства в части доводов о предстоящем сокращении, урезанных зарплатах и всего остального", — пояснила агентству представитель прокуратуры Юлия Свитина, добавив, что также будет проверяться сам факт прекращения движения троллейбусов по улицам города.

По информации МУ "Автобусно-троллейбусное предприятие" (МУ АТП) движение троллейбусов в Астрахани должно было продолжаться до 13 ноября, но ток на линии перестал подаваться 31 октября.

"С 26 сентября в МУ АТП сменился директор. Вместо Вячеслава Бузько директором стал Асылбек Джангиров. Бузько за время своей работы на посту директора выплатил долги предприятия, накопленные предыдущими директорами, в размере 30 миллионов рублей, и уволился из-за расхождения мнений с муниципальными властями насчёт будущего троллейбуса", — говорится в сообщении предприятия.

В администрации не уточнили, навсегда ли пропали троллейбусы с улиц города, или выпуск прекращен лишь на время. По словам представителя мэрии, МУ АТП планирует приобрести 20 автобусов средней вместимости на газомоторном топливе для организации пассажирских перевозок, в том числе с перекрытием троллейбусных маршрутов. В администрации обещали предложить вакантные места в муниципальных предприятиях и учреждениях специалистам МУ АТП.

Капитальный износ

В конце сентября в правительстве области сообщали, что на линии осуществляют перевозку пассажиров семь троллейбусов (в июле сообщалось о 12).

По данным правительства, состояние контактной сети (более 52 километров) "оставляет желать лучшего", необходимы замена 27,8 км троса несущей подвески, опор контактной сети, капитальный ремонт 12 трансформаторов.

Ежегодно содержание парка троллейбусов обходится астраханскому бюджету в 50 миллионов рублей, сообщали в правительстве.

В качестве решения проблемы предлагалось приобретение "современных, экологически чистых транспортных средств" — электробусов. Первый электробус появится на улицах Астрахани уже в ноябре.