"Просвещение" на выставке WORLDDIDAC показало проекты цифрового образования

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Издательство "Просвещение" в рамках международной выставки технологий для образования и профессиональной подготовки WORLDDIDAC RUSSIA 2017, проходящей на этой неделе в Москве, представило новые проекты, запущенные в области цифрового образования, говорится в пресс-релизе компании.

В настоящее время издательство запустило ряд проектов по цифровизации образования. В частности, совместно с компанией Ростелеком подготовлена коллекция цифрового контента и запущен сервис дистанционного обучения.

Кроме того, с целью сделать школьное образование более доступным и понятным для учителей, учеников и родителей, "Просвещение" объединило свои учебные материалы с технологиями компании Яндекс. На данным момент проект "Яндекс.Просвещение" находится в стадии разработки, формируется пул продуктов, которые начнут постепенно выводить на рынок в 2018 году.

Ряд учебников издательства "Просвещение" имеют электронную форму. Электронные учебники представляют собой не PDF-копии бумажных, а позволяют использовать широкие возможности электронной среды — проверять знания в режиме онлайн, предоставляют доступ к дополнительным электронным ресурсам, дают возможность расширять содержание образования за счет новых источников и возможностей.

Цифровые технологии в образовании позволяют существенно расширить круг желаний и возможностей, которые возникают у каждого ученика и каждой школы, приводятся в релизе слова первого вице-президента АО Управляющая компания "Просвещение" Михаила Кожевникова.

"Чем быстрее и точнее будут инвестироваться средства государства и частных инвесторов в определенные направления цифрового образования, тем быстрее мы увидим технологические достижения и прорывы в разных сферах экономики, чтобы инвестор мог правильно оценить эффективность своих вложений, нужно правильно сформулировать образовательные результаты, которых необходимо достичь", — сказал Кожевников.