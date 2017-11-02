НОВО-ОГАРЕВО, 2 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал поддержать программу "Арктический доктор", которую предложила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.
По словам Ковтун, из-за того, что Мурманская область является высокоурбанизированным регионом, воспользоваться преимуществами программы "Земский доктор", рассчитанной на сельские территории, не получается. Она отметила, что за время реализации программы удалось привлечь всего 29 докторов, в то время как потребность области в медицинских работниках — 636 специалистов.
"Мы вышли с предложением и в министерство здравоохранения, и в министерство финансов, сейчас на всех площадках обсуждаем эту нашу инициативу — заместить программу "Земский доктор" программой "Арктический доктор", — сказала она.
По мнению Ковтун, за это время молодой доктор сможет привыкнуть к северным условиям и обзавестись семьей. Губернатор полагает, что решить проблему дефицита медицинских кадров с использованием программы удастся в течение ближайших десяти лет.
Она подчеркнула, что в общей сложности на реализацию программы потребуется 1,2 миллиарда рублей. "Если федерация нам поможет в процентном соотношении, как сейчас помогает, то мы готовы 500 миллионов направить своих средств. И потребуется 700 миллионов средств федерального бюджета", — добавила Ковтун.
"Дорабатывайте это с Минфином, с Минздравом. И я тоже постараюсь вас поддержать", — заявил Путин.