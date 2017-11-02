НОВО-ОГАРЕВО, 2 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал поддержать программу "Арктический доктор", которую предложила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

В ходе рабочей встречи с главой государства Ковтун сообщила, что на северных территориях существующая федеральная программа "Земский доктор", предполагающая выплату в 1 миллион рублей врачам в возрасте до 50 лет, готовым уехать работать в село на пять лет, реализуется не очень успешно.

По словам Ковтун, из-за того, что Мурманская область является высокоурбанизированным регионом, воспользоваться преимуществами программы "Земский доктор", рассчитанной на сельские территории, не получается. Она отметила, что за время реализации программы удалось привлечь всего 29 докторов, в то время как потребность области в медицинских работниках — 636 специалистов.

"Мы вышли с предложением и в министерство здравоохранения, и в министерство финансов, сейчас на всех площадках обсуждаем эту нашу инициативу — заместить программу "Земский доктор" программой "Арктический доктор", — сказала она.

Главным отличием данной программы, в рамках которой приглашенные врачи смогут получить в несколько этапов 2 миллиона рублей, по словам губернатора, является то, что она рассчитана на северные территории России. "Мы предлагаем выплачивать врачам 2 миллиона рублей с условием, что они будут заключать пятилетний контракт. По приезду — 500 тысяч рублей, по устройству, по заключению контракта. Первый год отработал — еще 500 тысяч. И второй миллион — по истечении пяти лет", — рассказала она.

По мнению Ковтун, за это время молодой доктор сможет привыкнуть к северным условиям и обзавестись семьей. Губернатор полагает, что решить проблему дефицита медицинских кадров с использованием программы удастся в течение ближайших десяти лет.

Она подчеркнула, что в общей сложности на реализацию программы потребуется 1,2 миллиарда рублей. "Если федерация нам поможет в процентном соотношении, как сейчас помогает, то мы готовы 500 миллионов направить своих средств. И потребуется 700 миллионов средств федерального бюджета", — добавила Ковтун.

"Дорабатывайте это с Минфином, с Минздравом. И я тоже постараюсь вас поддержать", — заявил Путин.