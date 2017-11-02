Онищенко попросит ФСБ проверить иностранные лаборатории

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России", бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко направит обращение в ФСБ с просьбой проверить все иностранные исследовательские лаборатории и лаборатории с иностранным финансированием на предмет соблюдения всех норм по экспортному контролю.
"Я сейчас готовлю запрос в том числе и в Федеральную службу безопасности о том, чтобы проведена была комплексная проверка всех иностранных исследовательских лабораторий и лабораторий, работающих от иностранного капитала", — заявил Онищенко РИА Новости.
"(Проверка) на предмет соблюдения всех норм по экспортконтролю, что предполагает непосредственный вывоз биологических жидкостей, тканей и даже органов за пределы нашей страны с целью научных исследований, но и на тот предмет, какие исследования еще они проводят на территории РФ с биологическими средами, полученными от граждан РФ, а также той информацией, которую они передают за рубеж", — добавил депутат.