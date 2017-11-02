Онищенко попросит ФСБ проверить иностранные лаборатории

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России", бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко направит обращение в ФСБ с просьбой проверить все иностранные исследовательские лаборатории и лаборатории с иностранным финансированием на предмет соблюдения всех норм по экспортному контролю.

Ранее на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент РФ Владимир Путин заявил, что некто собирает биологический материал представителей различных этносов России. После этого представитель учебного авиационного командования (AETC) ВВС США Бо Дауни сообщил РИА Новости, что Пентагон нуждается в биоматериале россиян для продолжения исследований, связанных с изучением опорно-двигательного аппарата.

"Я сейчас готовлю запрос в том числе и в Федеральную службу безопасности о том, чтобы проведена была комплексная проверка всех иностранных исследовательских лабораторий и лабораторий, работающих от иностранного капитала", — заявил Онищенко РИА Новости.

По его словам, прежде всего проверки должны касаться тех, кто проводит испытание новых видов лекарств, эффективности препаратов в соответствии с законодательством РФ, а также тех лабораторий, которые проводят клинические исследования при постановке диагнозов в медицинских федеральных и региональных центрах РФ.

"(Проверка) на предмет соблюдения всех норм по экспортконтролю, что предполагает непосредственный вывоз биологических жидкостей, тканей и даже органов за пределы нашей страны с целью научных исследований, но и на тот предмет, какие исследования еще они проводят на территории РФ с биологическими средами, полученными от граждан РФ, а также той информацией, которую они передают за рубеж", — добавил депутат.