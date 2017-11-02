Социологи узнали, как жители Пензенской области относятся к властям региона

САРАТОВ, 2 ноя — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Уровень доверия населения Пензенской области к органам власти региона существенно возрос к 2017 году по сравнению с 2015 годом, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного институтом регионального развития области.

"Выявлена тенденция к повышению уровня доверия жителей региона к органам госвласти Пензенской области. Если в 2015 году антикоррупционную борьбу органов власти всех уровней как неэффективную оценивали 57% респондентов, то в 2016 году их количество сократилось до 39,3%, а в 2017 – до 23,7%", — говорится в результатах исследования, поступивших в четверг РИА Новости.

Согласно результатам опроса, усилия органов государственной власти по противодействию коррупции эффективными сейчас считают 35,8% респондентов, тогда как в 2016 году такого мнения придерживались 23,6%, а в 2015 — 14,9%.

Более трети респондентов неразрывно связывают понятие коррупции с таким явлением, как взяточничество, свыше четверти опрошенных под коррупцией понимают использование должностного положения в личных и корыстных интересах, а для 15,4% — это использование госсредств в личных целях, уточнили в институте.

"Исследование выявило противоречие в сознании части респондентов в отношении такого явления, как коррупция. С одной стороны, коррупционные действия для них являются способом более эффективно решать повседневные проблемы, а с другой стороны, респондентами признается негативное влияние такой практики на социальную жизнь", — говорится в сообщении.

Исследование восприятия жителями Пензенской области коррупции проводилось с января по июнь 2017 года. В ходе социологического исследования опрошено 1,3 тысячи человек методом случайной выборки и 100 человек, занимающих руководящие должности в коммерческих организациях на территории Пензенской области, проведены 14 глубинных интервью со специалистами государственной гражданской службы, дополняется в сообщении.