В ОП предложение поднять цену на водку назвали хорошим, но несвоевременным

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Повышение цены на водку до 300 рублей может привести к увеличению продаж контрафактного алкоголя, поэтому сначала необходимо увеличить ответственность за его реализацию, вплоть до уголовной, считает Член ОП РФ, создатель и лидер общероссийского общественного антинаркотического движения "АнтиДилер" Дмитрий Носов.

Ранее СМИ сообщили, что общественная организация "Победа жизни" предлагает полностью запретить рекламу алкогольной продукции, в том числе безалкогольного пива, а также повысить минимальную цену на водку до 300 рублей. Письмо с соответствующей инициативой направили премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

"Я всегда приветствую любые движения в сторону здоровья нации… Однако с повышением цены на водку есть одно но – это хорошо, правильно, это должно быть, но если это ввести прямо сейчас, это может дать обратный эффект. Закон до сих пор несовершенен, и за продажу контрафактного алкоголя сегодня минимальные штрафы. Рынок наводнится контрафактом, и через магазины, через соседей это будут продавать", — заявил РИА Новости Носов.

По его мнению, перед тем как повышать цену на водку, необходимо ввести уголовную ответственность за любую подделку алкоголя, а также полный запрет на любую продажу алкоголя собственного производства.

"Или полный запрет самогонных аппаратов вообще, как это было в советском союзе, или, если производишь, то только для себя. Любой факт продажи — многомиллионные штрафы с полной конфискацией имущества. Когда это будет введено, тогда можно будет повышать акцизы на водку, чтоб эти деньги шли напрямую лучше в здравоохранение и спорт", — пояснил он.