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Общество

Голодец поручила усовершенствовать выплату соцпособий для осужденных женщин

17:3702.11.2017
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЗаключенные в библиотеке женской исправительной колонии № 2 в поселке Явас в Мордовии. Архивное фотоЗаключенные в библиотеке женской исправительной колонии № 2 в поселке Явас в Мордовии. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Вице-премьер Ольга Голодец поручила Минтруду, ФСИН, Минюсту и ФСС проработать вопрос о праве осужденных женщин на получение пособий по беременности и родам, а также обеспечить их выплату.

"Минтруду России, ФСИН России, Минюсту России, ФСС России дополнительно проработать вопрос о праве женщин, находящихся в учреждениях уголовно исполнительной системы (УИС), на получение пособий по социальному страхованию, обеспечив их выплату и информирование женщин, находящихся в учреждениях УИС, имеющих право на получение указанных пособий, на дополнительные меры государственной поддержки", — говорится в поручении Голодец по итогам заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, которое есть в распоряжении РИА Новости.

О результатах ведомства должны доложить в совет до 30 декабря 2017 года.

Права осужденных

Ольга Голодец. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Участники заседания, состоявшегося в конце октября, обратили внимание на то, что уголовно-исполнительный кодекс РФ предоставляет право осужденным женщинам получать пособия по беременности и родам независимо от исполнения ими трудовых обязанностей.

Но, по данным ФСИН России, в настоящее время нетрудоустроенным осужденным женщинам пособие по беременности и родам не выплачивается, поскольку не урегулирован правовой механизм таких выплат.

Право на получение пособий предоставлено только осужденным к лишению свободы женщинам, привлеченным к оплачиваемому труду. Таким образом такого права лишены женщины, которые являются подозреваемыми и обвиняемыми, и находятся в СИЗО.

Позиция Минтруда

Следственный изолятор № 2 Бутырская тюрьма
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Согласно информации Минтруда России, предоставленной участникам совета, с учетом количества нетрудоустроенных женщин, содержащихся в исправительных учреждениях, и имеющих право на пособие по беременности и родам, в год ориентировочно на указанные выплаты необходимо 3,267 миллиона рублей.

Замминистра труда и соцзащиты Алексей Вовченко на заседании также подтвердил, что необходимо привести право осужденных женщин на получение пособия по беременности и родам в соответствие с правом женщин, находящихся на свободе, "привязав" его к исполнению трудовых обязанностей.

При этом из кодекса должна быть исключена соответствующая норма о праве осужденных на получение пособия по беременности и родам независимо от выполнения ими трудовой функции. Поскольку существующее положение ставит женщин, находящихся на свободе, в неравное положение с осужденными.

Члены совета попросили при проработке прав заключенных женщин учесть, что, в отличие от женщин, находящихся на свободе, зачастую осужденные не могут исполнять трудовые обязанности по независящим от них причинам, например, из-за отсутствия в учреждении работы.

Члены совета сошлись во мнении, что при решении вопросов, связанных с выплатой пособия по беременности и родам, не может быть унифицированного подхода, то есть, женщины, попавшие в учреждение УИС, имеют разные обстоятельства — кто-то работал до момента совершения преступления, кто-то не работал никогда. Поэтому нужен индивидуальный подход, и если, например, женщина работала до помещения в учреждение УИС, то можно рассмотреть вопрос о выплате пособия по беременности и родам, например, в размере среднего заработка, либо минимального размера оплаты труда или в размере стипендии, если она училась.

Другие пособия

Заключенные в женской исправительной колонии № 2 в поселке Явас в Мордовии
© РИА Новости / Илья Питалев
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Участники совета также отметили, что уголовно-исполнительный кодекс РФ говорит о выплате осужденным пособий только по беременности и родам, однако существует еще три вида пособий, на которые женщины имеют право. Первое — единовременное пособие при постановке на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности – 300 рублей, которое также выплачивается только тем, кто работал. Зачастую женщины не знают про возможность постановки на учет. И тут МСЧ ФСИН России должны оперативно ставить таких женщин на учет, и информировать их о праве на пособие.

Также существует единовременное пособие при рождении ребенка – 8 тысяч рублей, которое выплачивается только осужденным женщинам и ежемесячное пособие по уходу за ребенком – не менее 1,5 тысячи рублей. Пособие по уходу выплачивается только при отбывании наказания в колонии-поселении, если мать или отец самостоятельно ухаживают за ребенком, а также может выплачиваться родственникам, осуществляющим уход за ребенком, при нахождении матери в учреждениях УИС.

Члены совета также отметили, что женщины, находящиеся в учреждениях УИС, имеют право на материнский капитал, о чем они должны быть проинформированы.

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