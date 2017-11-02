НОВО-ОГАРЕВО, 2 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил экс-губернаторов на новогодний прием в Кремль, а также заявил, что даст поручение своей администрации организовать встречу бывших и новых руководителей регионов.
"Вот я сейчас о чем подумал, мы с вами будем встречаться в преддверии Нового года, я пригласил вас на прием. Я попрошу руководство администрации организовать совместную встречу тех коллег, которые закончили свою работу в качестве губернаторов, и тех, которые пришли на их место. И мы проведем такую общую встречу", — заявил Путин на встрече с экс-губернаторами.
В ходе общения с бывшими руководителями регионов глава государства пригласил их на предстоящий новогодний прием в Кремль.
"Скоро Новый год, и я выражаю надежду вас еще поздравить на приеме в Кремле. Я всех вас, как у нас заведено, в конце года вместе с женами приглашаю на кремлевский прием. И всех остальных коллег, которые тоже оставили места работы в качестве руководителей регионов, тоже пригласим", — заявил Путин.