Президент РФ Владимир Путин во время встречи с ушедшими в отставку руководителями регионов. 2 ноября 2017

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с ушедшими в отставку руководителями регионов. 2 ноября 2017

НОВО-ОГАРЕВО, 2 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил экс-губернаторов на новогодний прием в Кремль, а также заявил, что даст поручение своей администрации организовать встречу бывших и новых руководителей регионов.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Путин в четверг встретится с экс-главами 10 российских регионов. Он отметил, на встрече не будет экс-губернатора Псковской области Андрея Турчака.

"Вот я сейчас о чем подумал, мы с вами будем встречаться в преддверии Нового года, я пригласил вас на прием. Я попрошу руководство администрации организовать совместную встречу тех коллег, которые закончили свою работу в качестве губернаторов, и тех, которые пришли на их место. И мы проведем такую общую встречу", — заявил Путин на встрече с экс-губернаторами.

В ходе общения с бывшими руководителями регионов глава государства пригласил их на предстоящий новогодний прием в Кремль.

"Скоро Новый год, и я выражаю надежду вас еще поздравить на приеме в Кремле. Я всех вас, как у нас заведено, в конце года вместе с женами приглашаю на кремлевский прием. И всех остальных коллег, которые тоже оставили места работы в качестве руководителей регионов, тоже пригласим", — заявил Путин.

С конца сентября свои посты покинули главы 11 регионов России. В отставку ушли глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, губернатор Приморья Владимир Миклушевский, глава Красноярского края Виктор Толоконский, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, нижегородский губернатор Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Орловской области Вадим Потомский, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, глава Омской области Виктор Назаров, губернатор Ивановской области Павел Коньков. Последней стала отставка губернатора Псковской области Андрея Турчака.