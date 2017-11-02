В КЧР прошел митинг в память о жертвах депортации карачаевского народа

Траурный митинг, посвященный 74-й годовщине переселения карачаевцев в Среднюю Азию и Казахстан, у мемориала жертвам депортации в городе Карачаевск. 2 ноября 2017

Траурный митинг, посвященный 74-й годовщине переселения карачаевцев в Среднюю Азию и Казахстан, у мемориала жертвам депортации в городе Карачаевск. 2 ноября 2017

ЧЕРКЕССК, 2 ноя — РИА Новости. Траурный митинг, посвященный 74-й годовщине переселения карачаевцев в Среднюю Азию и Казахстан, прошел в четверг у мемориала жертвам депортации в городе Карачаевске, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы Карачаево-Черкесии.

Выступивший перед собравшимися глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов отметил, что тысячи представителей карачаевского народа "стали жертвами чудовищного репрессивного механизма, который был запущен в отношении многих народов нашей страны".

"В годы депортации массовый голод, тяжелый труд, отсутствие медицинского облуживания, репрессивный характер надзора повлекли за собой гибель 43 тысяч человек, из которых 22 тысячи — дети", — привели в пресс-службе слова главы республики.

Темрезов подчеркнул, что сегодняшняя задача — "сохранить память о тех, кто погиб, о боли и страданиях, через которые прошли наши старшие за годы ссылки, о тех, кто так и не смог вернуться на родину".

На митинге также выступили депутаты Народного Собрания КЧР, члены правительства республики, руководители общественных организаций, жители региона. В завершении митинга собравшиеся возложили цветы к мемориалу.

Карачаевский народ 2 ноября 1943 года первым из народов Северного Кавказа был депортирован в Среднюю Азию и Казахстан, а Карачаевская автономная область упразднена. Возвращение народа на историческую родину началось в 1957 году, когда ограничения на перемещение "спецпереселенцев" были сняты.

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