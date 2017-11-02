Посольство Франции с начала года выдало россиянам более 200 тысяч виз

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. С начала этого года французская сторона выдала россиянам более 200 тысяч виз, сообщили РИА Новости в посольстве Франции.

"Более 200 тысяч виз было выдано с начала года", — сказали в посольстве, уточнив, что "отказов было очень мало"

Во французском дипведомстве подтвердили, что практика выдачи туристических виз россиянам в течение 48 часов началась с 2 ноября. "На данном этапе такая виза выдается только жителям Москвы", — заметили в посольстве.

"К 48 часам обработки запросов на такие визы в 17 других визовых центрах на территории Российской Федерации нужно прибавить время передачи досье в Москву и возврат паспорта обратно в визовый центр", — указали в ведомстве, отвечая на вопрос о намерении расширить географию выдачи подобных виз.

Отвечая на вопрос о стоимости виз, в посольстве Франции сообщили, что речь идёт об "обычном тарифе".