В ГД предложили разработать поправки из-за смертей на уроках физкультуры

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР) предложил Минздраву и Минобрнауки совместно выработать поправки в действующие законы, направленные на предупреждение смерти школьников на уроках физкультуры, сообщили в пресс-службе депутата.

Парламентарий направил руководителям этих ведомств Веронике Скворцовой и Ольге Васильевой соответствующие запросы. Свищев напомнил, что, по данным Минобрнауки, за 2016-2017 годы на уроках физкультуры скончались более 200 детей. "Это шокирующие цифры", — подчеркнул депутат.

"В соответствии с федеральным законом "Об образовании" вопросы охраны здоровья обучающихся включают в себя прохождение обучающимися медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских осмотров в связи с занятиями физической культурой и спортом. Считаю сложившуюся ситуацию недопустимой и требующей досконального изучения причин гибели детей", — пишет Свищев.

Депутат предложил провести совместное с Минобрнауки и Минздравом заседание комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи с целью выработки предложений для поправок в действующее законодательство, которые четко регламентировали бы процесс предупреждения смерти детей и установление конкретных ответственных лиц в подобных ситуациях.

По его словам, образовательные организации не располагают данными о состоянии здоровья обучающихся, учителя в школах не готовы оказывать первую помощь, поскольку не знают диагнозы детей. Парламентарий напомнил, что в настоящее время в соответствии со статьей 28 федерального закона "Об образовании в РФ" ответственность за жизнь и здоровье обучающихся несет сама образовательная организация, то есть законодательством не определены конкретные должностные лица, в обязанности которых входит наблюдение за здоровьем ребенка в школе.

"Необходимо в срочном порядке урегулировать вопрос ответственности конкретных лиц за здоровье школьников в стенах образовательных учреждений", — подчеркнул депутат.