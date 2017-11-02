Мурадов прокомментировал решение о помиловании лидеров "Меджлиса*"

МОСКВА. 2 ноя – РИА Новости. Помилованием лидеров запрещенной и признанной экстремистской в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова выбита важная карта из рук киевских националистов, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.
"Их помилованием мы выбили очень важную карту из рук националистов, сидящих в Киеве, которые возбуждали все международные организации, требуя их освобождения. Это примерно как с Савченко — выбили этот козырь из рук, теперь им нечем играть. И все меньше и меньше в колоде украинских националистов остается таких карт, в основном остаются одни шестерки, в прямом и переносном смысле", — сказал Мурадов.
Мурадов подчеркнул, что запрещенный в РФ "Меджлис крымско-татарского народа"* не имеет отношения к крымско-татарскому народу.
"Они представляют самих себя и больше являются инструментов в руках ряда западных спецслужб и украинских националистов. Вся эта их деятельность абсолютно очевидно сдувается, потому что крымские татары все больше чувствуют, насколько позитивной для их жизни является нынешняя ситуация, когда они, как и все татары, обрели свою родину", — сказал Мурадов, отметив, что родиной всех татар является Россия.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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