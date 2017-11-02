В ОП рассказали, что работу палаты одобряют более половины россиян

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты шестого состава. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты шестого состава. Архивное фото

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Социологические замеры свидетельствуют о том, что сегодня более половины россиян одобряют деятельность Общественной палаты РФ, заявил председатель Комиссии ОП по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Иосиф Дискин на итоговом форуме "Сообщество" в Москве.

"Последние замеры показали, что деятельность Общественной палаты РФ теперь одобряет больше половины российских граждан. Это новое достижение и новый вызов", — сказал Дискин.

Форумы "Сообщество" проводятся с 2015 года с целью выявления состояния развития некоммерческого сектора в регионах РФ, обсуждения существующих проблем и возможных путей их решения, а также поддержки наиболее эффективных практик гражданской активности.

Форум в Москве — заключительный в серии подобных форумов, проведенных во всех федеральных округах России в 2017 году. В мероприятии традиционно принимают участие гражданские активисты, некоммерческие организации, социальные предприниматели, представители экспертного и бизнес-сообщества, СМИ, органов государственной власти, субъектов РФ и органов местного самоуправления.