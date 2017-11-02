Путин отметил весомый вклад ядерщика Трутнева в укрепление безопасности

САРОВ (Нижегородская область), 2 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем поздравлении легендарному ядерщику академику Юрию Трутневу по случаю его 90-летия отметил весомый вклад ученого в укрепление национальной безопасности страны.

Поздравительную телеграмму главы государства на торжественном мероприятии в Сарове в четверг зачитал заместитель полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев.

"Талантливый, выдающийся ученый, вы посвятили себя одной из самых современных, стратегически важных областей научного знания, своей многогранной деятельностью внесли весомый вклад в укрепление национальной безопасности, оборонного комплекса и промышленного потенциала нашей страны", — говорится в телеграмме.

"Отрадно, что сегодня вы передаете свой богатый опыт молодому поколению физиков, многое делаете для развития легендарного российского федерального ядерного центра. Желаю вам здоровья и всего самого наилучшего", — отметил президент.

Трутнев внес ключевой вклад в разработку основ современного российского ядерного оружия, позволившего обеспечить безопасность страны, и достижение стратегического паритета с США.