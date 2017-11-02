Около 6 тысяч жителей труднодоступных поселений Югры прошли медобследование

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 ноя — РИА Новости. Около шести тысяч жителей труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в период летней навигации смогли пройти медобследование благодаря работе плавполиклиники "Николай Пирогов", сообщили РИА Новости в региональном правительстве.

В четверг в Ханты-Мансийске состоялась пресс-конференция, в рамках которой руководители Центра профессиональной патологии Югры подвели итоги работы в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах автономного округа.

По словам главного врача учреждения, депутата региональной Думы Николая Ташланова, плавучая поликлиника "Николай Пирогов" в текущем году была спущена на воду чуть позже обычного — в начале июля, так как проходила серьезную модернизацию, в результате которой обзавелась новейшей аппаратурой — цифровыми флюорографом и маммографом.

"За весь период летней навигации 2017 года наши коллеги посетили 45 населенных пунктов автономного округа, было осмотрено 5,9 тысячи человек", — отметил он, уточнив, что часть жителей отдаленных поселков были обследованы при помощи специализированных автомобилей с передвижным флюорографом-маммографом и медицинским комплексом "Диагностика".

Плавполиклиника "Николай Пирогов" была построена и спущена на воду в 1993 году. Она применяется в обследовании жителей отдаленных и труднодоступных населенных пунктов региона ежегодно. На борту теплохода в текущем году работал 21 врач, были оборудованы малая операционная, а также 19 медицинских кабинетов, в том числе вмещающие четыре аппарата лучевой диагностики.

Нынешний год в Югре объявлен главой региона Натальей Комаровой Годом здоровья. Анализируя данные в ходе ежегодного обращения, губернатор охарактеризовала уровень здравоохранения в Югре как достойный, при этом отметив, что "даже лучшая медицина обязана меняться".

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