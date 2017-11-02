Туроператоры оценили сокращение сроков выдачи виз Францией

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Сокращение сроков выдачи Францией краткосрочных шенгенских виз на территории Москвы до 48 часов положительно скажется на росте турпотока в эту страну, так как любые визовые послабления всегда дают подобный эффект, сообщил РИА Новости в четверг генеральный директор НТК "Интурист" Виктор Тополкараев.

Во французском посольстве в РФ сообщили РИА Новости, что Франция с четверга начала выдавать россиянам краткосрочные шенгенские визы за 48 часов в случае подачи документов в Москве, в случае подачи документов в других визовых центрах в РФ к этому сроку надо добавить время транспортировки заявок до Москвы и обратно.

"Ускорение выдачи краткосрочных виз, конечно, повысит интерес к французскому направлению, так как любые визовые послабления дают определенный рост турпотоков. Пока трудно сказать, насколько вырастет турпоток во Францию, но то, что он увеличится, можно утверждать определенно", — считает собеседник агентства.

"Франция сделала это шаг накануне горнолыжного сезона, что тоже неплохо. Хотя горнолыжники – это тот контингент туристов, которые заранее планируют свои зимние поездки, но, в любом случае, визовые послабления и для них лишними не будут", — отметил Тополкараев.