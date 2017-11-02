МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России начала эксперимент по раздельному содержанию в колониях положительно характеризующихся осужденных и нарушителей порядка, сообщил заместитель руководителя управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России Сергей Филимонов.

"В 2017 году начали эксперимент по сепарации осужденных в зависимости от их поведения", — сказал он журналистам.

Филимонов пояснил, что эксперимент заключается в разделении учреждения на три сектора, в двух из которых (их называют сектор Б и В) содержатся положительно характеризующиеся осужденные, трудоустроенные, отбывающие наказание в облегченных условиях, и те, кто готовится к освобождению.

В отдельном секторе (секторе А) под усиленным контролем находятся те, кто отрицательно влияет на оперативную обстановку в колонии, на правопорядок внутри учреждения. "С ними больше проводится воспитательной работы, работы по закреплению правил правопорядка в зависимости от характера, личности и от поведения" — сказал Филимонов.

Сектор В предназначен для осужденных, которые готовятся к освобождению. Психологи, соцработники, сотрудники служб занятости и социальной защиты населения проводят с ними работу по постпенитенциарной адаптации.

Эксперимент охватывает четыре региона — Мурманск, Астрахань, Владимир и Алтай.