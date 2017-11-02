В Общественной палате прокомментировали заявления о захоронении Ленина

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Вопрос о захоронении тела Владимира Ленина нужно решать после того, как россияне поймут, как относиться к этому периоду в истории своей страны — а там уже будет понятно, предать ли тело земле или же поставить очередной памятник основателю советского государства, считает секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее выступил за захоронение тела Ленина, назвав это решение самым верным с исторической точки зрения. По мнению Кадырова, "довольно глазеть на труп" организатора Октябрьской революции.

"Вопрос заключается не в том, надо тело Ленина хоронить или нет, а в том, как мы относимся к революции 1917 года и как мы относимся к тем 70 годам, когда у нас был советский строй[….]. Надо переосмыслить, что с нами произошло, с нашим народом, за те 70 лет, и тогда принимать решение — закопать Ленина или, может, наоборот — памятник ему поставить", — заявил Фадеев журналистам.

Он охарактеризовал этот период в жизни России как "грандиозную попытку нашего народа к светлому будущему — со всеми достижениями, жертвами, издержками".

Фадеев также отметил, что с его точки зрения, нет ничего страшного в том, что тело Ленина выставлено на всеобщее обозрение, так как в России существует, например, культура почитания мощей святых. При этом секретарь Общественной палаты РФ подчеркнул, что в данном случае он не сравнивает тело Ленина с мощами святых, а лишь говорит о формальной стороне вопроса.

Вопрос захоронения Ленина обсуждается в обществе уже много лет. Очередной виток дискуссии пришелся на 2017 год — столетнюю годовщину Октябрьской революции.