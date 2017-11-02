В ГД внесли проект о сохранении прожиточного минимума при взимании долгов

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Депутаты-активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) внесли в Госдуму законопроект о сохранении прожиточного минимума при взимании долгов с граждан.

"Депутаты-активисты ОНФ внесли на рассмотрение Госдумы поправки в федеральный закон "Об исполнительном производстве", направленные на сохранение прожиточного минимума при регулярных удержаниях в качестве долга денежных средств из зарплат и пенсий", — сообщили РИА Новости в пресс-службе депутата-соавтора Натальи Костенко (ЕР).

Отмечается, что принятие этого законопроекта ликвидирует пробел в законодательстве, из-за которого сейчас на практике такой минимум гарантируется должнику лишь при единовременном изъятии наличных денежных средств, но не распространяется на периодические выплаты.

"Наша задача — устранить это упущение в законе. Данным законопроектом предусмотрен запрет на удержание денежных средств из доходов должника в том случае, если оставшаяся у него сумма окажется меньше прожиточного минимума", — приводятся слова Костенко в сообщении пресс-службы.

При этом предлагаемое ограничение не будет действовать при взыскании алиментов на детей, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца и ущерба, причиненного преступлением.

Также поясняется, что Гражданский процессуальный кодекс РФ прямо гарантирует гражданину при взыскании долгов сохранение суммы, равной прожиточному минимуму. Но отсутствие соответствующего уточнения в законе "Об исполнительном производстве" приводит к тому, что суды по итогам рассмотрения обращений граждан становятся на сторону взыскателей, а не должников.

"В целом законопроект призван развить логику позиции Конституционного суда РФ о наличии у должника-гражданина имущественного иммунитета, что означает неприкосновенность минимума имущества, необходимого для существования должника-гражданина и членов его семьи. Однако суды общей юрисдикции, как показал анализ правоприменительной практики, не придерживаются такого подхода", — подытожила депутат Костенко.

Ранее в пресс-службе депутата РИА Новости сообщили о том, что экспертный совет по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Центрального Банка России, на котором также присутствовали и представители банков, микрофинансовых компаний, ломбардов и иных финансовых институтов, полностью поддержал эту инициативу.

Комментируя агентству законопроект, его также поддержали глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов и глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.