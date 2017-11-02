Глава Поморья принял участие в открытии памятника морякам Северных конвоев

АРХАНГЕЛЬСК, 2 ноя — РИА Новости. Памятник морякам Арктических конвоев, в годы Второй мировой войны осуществлявших поставки техники по ленд-лизу в СССР, открыт в Исландии; в церемонии принял участие губернатор Архангельской области Игорь Орлов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

Памятник "Надежда на мир" создан скульптором Владимиром Суровцевым. Он установлен в Хваль-фьорде, откуда в годы войны отправлялись конвои через Норвежское и Баренцево моря в Архангельск. Первый конвой под кодовым наименованием "Дервиш" прибыл в Архангельск из Исландии уже 31 августа 1941 года. Этот морской путь действовал всю войну, несмотря на противодействие авиации, флота и подлодок гитлеровцев. Всего из Исландии в Архангельск прибыли девять конвоев. В церемонии открытия монумента также участвовали президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон и посол России в Исландии Антон Васильев.

"Мы отдаем дань памяти и уважения людям, которые жертвовали собой, чтобы приблизить победу. И роль, которую занимает Исландия в этой большой победе, сложно переоценить. Но особенно важно, что сегодняшнее поколение исландцев хранит эту память и отдаёт дань уважения всем тем, кто ковал эту победу. Этот монумент символизирует веру в победу добра над злом, в победу дружбы над разъединением, успех множества совместных с Исландией дел, которые у нас ещё впереди!", — привели в пресс-службе слова Орлова на церемонии.

Скульптурная композиция "Надежда на мир" является авторской репликой работы, которая была установлена в 2006 году в Рейкьявике. В исландской столице на воинском участке кладбища "Фоссвогур" обрели последнее пристанище моряки и солдаты Великобритании, Норвегии, Канады, Новой Зеландии, Австралии и СССР.

На гранитном цоколе мемориала увековечены имена всех кораблей СССР, США, Великобритании, Нидерландов и других стран, погибших при доставке грузов по ленд-лизу в 1941-1945 годах.

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