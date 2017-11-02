Глава Поморья принял участие в открытии памятника морякам Северных конвоев

АРХАНГЕЛЬСК, 2 ноя — РИА Новости. Памятник морякам Арктических конвоев, в годы Второй мировой войны осуществлявших поставки техники по ленд-лизу в СССР, открыт в Исландии; в церемонии принял участие губернатор Архангельской области Игорь Орлов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Мы отдаем дань памяти и уважения людям, которые жертвовали собой, чтобы приблизить победу. И роль, которую занимает Исландия в этой большой победе, сложно переоценить. Но особенно важно, что сегодняшнее поколение исландцев хранит эту память и отдаёт дань уважения всем тем, кто ковал эту победу. Этот монумент символизирует веру в победу добра над злом, в победу дружбы над разъединением, успех множества совместных с Исландией дел, которые у нас ещё впереди!", — привели в пресс-службе слова Орлова на церемонии.
Скульптурная композиция "Надежда на мир" является авторской репликой работы, которая была установлена в 2006 году в Рейкьявике. В исландской столице на воинском участке кладбища "Фоссвогур" обрели последнее пристанище моряки и солдаты Великобритании, Норвегии, Канады, Новой Зеландии, Австралии и СССР.
На гранитном цоколе мемориала увековечены имена всех кораблей СССР, США, Великобритании, Нидерландов и других стран, погибших при доставке грузов по ленд-лизу в 1941-1945 годах.