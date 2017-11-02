Во ФСИН рассказали о закрытии колоний за последние шесть лет

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) России за шесть лет закрыла более 85 труднодоступных лесных колоний, сообщили в четверг замглавы ФСИН России Валерий Бояринев.

По его словам, раньше в России были такие традиции, что 50% учреждений лишения свободы были лесные, труднодоступные, деревянного исполнения. Сегодня служба от этого уходит.

"Численность заключенных падает, и мы имеем возможность решать эти вопросы. На сегодняшний день уже закрыли более 85 лесных подразделений, которые были труднодоступные, в них отсутствовали элементарные бытовые условия — вода, канализация и так далее", — сказал Бояринев.

Он отметил, что эту работу служба начала в 2010-2011 годах.