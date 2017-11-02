В Общественной палате рассказали, что делает Россию сильнее

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Грамотно выстроенный общественный контроль только усиливает государственные институты, считает секретарь общественной палаты РФ Валерий Фадеев.
Он также считает, что в конечном итоге НКО возьмут на себя "значительную часть функций государства", поэтому необходимо поддерживать социально ориентированный третий сектор.
Форум в Москве — заключительный в серии подобных форумов, проведенных во всех федеральных округах России в 2017 году. В мероприятии традиционно принимают участие гражданские активисты, некоммерческие организации, социальные предприниматели, представители экспертного и бизнес-сообщества, СМИ, органов государственной власти, субъектов РФ и органов местного самоуправления.