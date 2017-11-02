В Общественной палате рассказали, что делает Россию сильнее

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Грамотно выстроенный общественный контроль только усиливает государственные институты, считает секретарь общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

"Грамотно построенный общественный контроль усиливает государственные институты. Бюрократия часто сопротивляется общественному контролю, мы это видим по тем же общественным советам при Министерствах и ведомствах, но это не означает, что мы работаем против государства. Мы работаем на наше государство", — заявил Фадеев на итоговом форуме "Сообщество" в Москве.

Он также считает, что в конечном итоге НКО возьмут на себя "значительную часть функций государства", поэтому необходимо поддерживать социально ориентированный третий сектор.

Форумы "Сообщество" проводятся с 2015 года с целью выявления состояния развития некоммерческого сектора в регионах РФ, обсуждения существующих проблем и возможных путей их решения, а также поддержки наиболее эффективных практик гражданской активности.

Форум в Москве — заключительный в серии подобных форумов, проведенных во всех федеральных округах России в 2017 году. В мероприятии традиционно принимают участие гражданские активисты, некоммерческие организации, социальные предприниматели, представители экспертного и бизнес-сообщества, СМИ, органов государственной власти, субъектов РФ и органов местного самоуправления.